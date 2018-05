Nun scheint es doch geschafft zu sein: Der Stadtteil Seyring soll noch dieses Jahr den langersehnten Nahversorger erhalten. In der Vergangenheit stand der Ort öfters in der Kritik: Seyring habe eine schlechte Verkehrsanbindung, das G3 Shopping Resort Gerasdorf sei zwar mit dem Auge zu sehen, erreichen könne man es zu Fuß aber nicht, so der Tenor in der Bevölkerung. Vor einem Jahr verschwand auch noch der letzte Bankomat.

„Nach den Erstgesprächen durch die beiden Seyringer Gemeinderäte Brigitte Groß und Thomas Habegger und insgesamt zwei Jahren kräfteraubenden Verhandlungen ist es nun gelungen, einen Nahversorger für Seyring zu sichern“, bestätigt SP-Stadtrat Michael Kramer gegenüber der NÖN. Eröffnet werden soll noch diesen Herbst, über den genauen Standort herrscht indes noch Stillschweigen.

Kramer: "In Form eines Selbstbedienungsladens"

Zum Konzept verrät Kramer: „Der Betrieb wird in Form eines Selbstbedienungsladens erfolgen, der dreimal pro Woche durch den Betreiber mit frischen Lebensmitteln befüllt wird. Die Bezahlung erfolgt auf Vertrauensbasis, dadurch entfallen für den Betreiber Personalkosten, weshalb der Standort auf lange Sicht bestehen kann“, freut er sich auf die baldige Umsetzung. Insiderkreisen zufolge soll es sich dabei um das Geschäftsmodell „MoSo-Markt“ handeln. Es ist ein 24-Stunden-Markt, wo es möglich ist, rund um die Uhr regionale Produkte einzukaufen.

MoSo-Geschäftsführer Markus Wegerth betreibt im Bezirk bereits zwei solcher Standorte (Harmannsdorf-Rückersdorf, Stockerau). Gegenüber der NÖN möchte er den Schritt in Seyring aber noch nicht bestätigen. Indes sagt SP-Bürgermeister Ale-xander Vojta: „Dieses Konzept wird bereits in einigen anderen Gemeinden Niederösterreichs erfolgreich angewandt und daher eine enorme Bereicherung sein. Ich bin voller Freude, dass auch Seyring endlich einen Nahversorger direkt vor der Haustür hat.“