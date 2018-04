Käfer bedrohen Rübenernte .

Lokalaugenschein am Rübenfeld von Bezirksbauernkammerobmann Manfred Weinhappel in Sierndorf: Vor drei Wochen hat er die Rüben ausgesät. Doch anstatt zarter Pflänzchen herrscht gähnende Leere am Feld, keine einzige Pflanze lässt sich ausfindig machen.