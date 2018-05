Besorgt zeigt Hannelore Putz der NÖN beim Besuch den Hortstundenplan ihres Sohnes. Auf diesem steht das Spielen beim Teich fix am Programm. Sie ist Mutter eines Sohnes im Volksschulalter und selbst seit 25 Jahren Lehrerin. „Durch den Schulumbau wird der Spielplatz beim Teich vermehrt benutzt. Daher sind die Kinder auch mit dem Hort öfter beim Teichspielplatz“, befürchtet Putz.

Daher schrieb die Lehrerin einer Schule in Wien schon im Februar an die Gemeinde: „Dies ist gefährlich und unverantwortlich, nicht nur den Kindern, auch den Erziehern gegenüber. Es ist unmöglich und grob fahrlässig, 20 Kinder an einem offenen Gewässer alleine oder zu zweit zu beaufsichtigen.“

„Ich finde, der Spielplatz gehört eingezäunt. Mein Kind von der Schule zu nehmen, hilft den anderen Kindern nicht.“Hannelore Putz, Mutter

Besondere Angst machen Putz der Wald und die Gebüsche hinter dem Spielplatz sowie die kleine Fähre, mit der man auf eine kleine Landzunge in der Mitte des Teiches fahren kann. „Kinder sind neugierig, das sollen sie auch sein, aber gerade darin unberechenbar. Die Fähre am Teich ist für Nichtschwimmer – und die meisten Kleinkinder sind das – lebensbedrohend“, schrieb Putz in der E-Mail an die Gemeinde und forderte diesbezüglich eine Begutachtung der Gesetzeslage.

Ein Gespräch mit VP-Bürgermeister Gottfried Muck, Volksschuldirektorin Michaela Schmidtke und mit Landesschulinspektor Gerhard Angerer habe es gegeben. „Man ist nicht auf mein Problem eingegangen. Es wurde die ganze Zeit gefragt, ob mein Sohn noch auf die Ausflüge mit darf. Mir ging es aber um die Absicherung des Spielplatzes“, fühlte sich Hannelore Putz von dem Experten wenig verstanden. Weiters erklärt die Lehrerin: „Ich finde, der Spielplatz gehört eingezäunt. Mein Kind von der Schule zu nehmen, hilft den anderen Kindern nicht.“ Auch das Ausweichen auf einen anderen Spielplatz könne sie sich vorstellen.

Schmidtke: "Bewegung an der frischen Luft ermöglichen"

Direktorin Schmidtke verweist auf die Rechtslage: „Frau Putz wurde in einem Gespräch unter Beiziehung des zuständigen Fachinspektors für Bewegung und Sport des Landesschulrats für Niederösterreich über die rechtliche Situation aufgeklärt. Dabei wurde auch der Spielplatz selbst besichtigt.“

Sie möchte, dass weiterhin Ausflüge auf den Spielplatz stattfinden: „Die seit Jahren praktizierte Vorgehensweise an der Volksschule Sierndorf, laufend unseren Schülerinnen und Schülern Bewegung an der frischen Luft zu ermöglichen, steht zu 100 Prozent im Einklang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und ist uns weiterhin wichtig.“ Von einer Einzäunung des Spielplatzes, wie von Putz vorgeschlagen, hält die Direktorin wenig: „In Großstädten mag das notwendig sein, wir hingegen sind froh, dass uns hier in Sierndorf die Möglichkeit geboten wird, dass sich die Kinder frei in der Natur bewegen können.“

VP-Bürgermeister Gottfried Muck dazu: „Man kann den Kindern sagen, geht’s nicht zum Teich runter. Wenn man alles einzäunt, lernen die Kinder nie, aufzupassen.“ Putz ist mit dieser Sichtweise nicht zufrieden: „Einfach zu sagen, bleibts da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.“