„Die Bürger sollen sich setzen können“, appellierte VP-Gemeinderat Martin Falb in der Sondersitzung. Das Thema Verkehr hatte viele Interessierte in den Sitzungssaal gelockt, so viele, dass nicht alle einen Sitzplatz fanden. Sessel wurden ihnen jedoch keine zu Verfügung gestellt, wie Falb kritisierte und dafür Applaus erntete.

„Die Bürger haben hier keinen Platz“, äußerte sich auch Grünen-Gemeinderat Dietmar Pfeiler eindeutig zweideutig. VP-Stadtparteiobfrau Andrea Völkl zeigt sich gegenüber der NÖN empört: „Es ist ein Gebot der Höflichkeit, den Bürgern Sessel anzubieten“, kritisiert sie das Verhalten von SP-Stadtchef Helmut Laab. „Partizipation ist nichts Selbstverständliches. Die Bürger zeigen ihr Interesse, werden aber von der Stadtleitung wie Bittsteller in der Tür stehen gelassen“, ist sie verärgert.

Ihren Parteikollegen Falb erinnert dieses Vorgehen an „eine Politik des vorletzten Jahrhunderts“. Er hatte bereits vor einem Jahr eine Verlegung der Sitzungen ins Z2000 gefordert. „Es würde aber schon reichen, einfache, funktionale Sitzungsmöbel anzuschaffen anstatt dieses barockfürstlichen Mobiliars“, will er eine neue Ausstattung.

Teuer müssten die neuen Möbel nicht sein, „das kriegt man auch bei Ikea“. Für ihn zeugt die Situation vom Demokratieverständnis der SPÖ: „Man hat das Gefühl, man ist beim Bürgermeister nicht erwünscht.“ SP-Stadtchef Laab will auf die Vorwürfe nicht eingehen: „Diese Debatte ist lächerlich!“