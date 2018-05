„Wir haben jedes Jahr für eine Aktion in Stockerau gesammelt, dieses Mal blicken wir über die Stadtgrenzen hinaus“, so Festspielintendant Zeno Stanek. Unglaubliche 28.500 Euro für ein Tonstudio gingen 2017 an JAK! – Mobile Jugendarbeit, heuer sammelt man für MOMO, Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam.

Freude bei MOMO: „Bei uns zählt jeder Cent!“

„Es ist großartig, was von der Initiative geleistet wird“, findet Stanek. Das MOMO-Team begleitet schwerstkranke Kinder von null bis 18 Jahren und ihre Familien sowohl medizinisch als auch psychosozial und im eigenen Zuhause. Neben Ärzten, Therapeuten, Psychologen und Sozialarbeitern zählen auch 48 ehrenamtliche Helfer, die sich als Hospizbegleiter und im Fundraising engagieren, zu dem Team. Gegründet wurde die Initiative 2013, das Mädchen Momo aus Michael Endes gleichnamigen Roman stand dafür Patin.

„Wir sind zu 100 Prozent spendenfinanziert, da zählt jeder Cent!“, freut sich Irene Kapaun von MOMO, dass die Festspiele die Initiative unterstützen werden. Das Team ist für die Familien da, sobald eine lebensverkürzende Diagnose eines Kindes feststeht, und begleitet sie über den Tod hinaus.

„Dabei kann man nie sagen, wie lange die Betreuung laufen wird. Manchmal sind es nur Tage, manchmal Jahre“, macht Kapaun klar. MOMO unterstützt die Familien in jeder Hinsicht, damit erkrankte Kinder zu Hause behandelt werden können. Die Ärzte des Teams sind rund um die Uhr erreichbar und helfen auch im Notfall. Der Bedarf nach dem Angebot ist groß: Mittlerweile wirkt MOMO nicht mehr nur in der Bundeshauptstadt, sondern auch im Speckgürtel. „MOMO ist oft Familie“, macht Kapaun klar.