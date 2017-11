Kater in Müllcontainer entsorgt.

Selbst hartgesottene Tierretter waren ob so viel Kaltblütigkeit entsetzt: Ein Kater wurde in Spillern (Bezirk Korneuburg) einfach in einem Müllcontainer entsorgt.

Eine Spaziergängerin hatte beobachtet, wie ein Mann den abgemagerten Kater in einen gelben Sack steckte und in einem Müllcontainer neben dem Friedhof warf. Die Frau verständigte sofort die Polizei und die Gemeinde. Bisher fehlt von dem Tierquäler jede Spur.

Gemeindemitarbeiter holten den Kater aus dem Müll und betreuten hin, bis der Bereitschaftsdienst des Tierheimes Dechanthof eintraf. Das völlig entkräftete Tier wurde von einer Tierärztin sofort mit Infusionen versorgt.

„Er ist leider sehr entkräftet, besteht nur noch aus Haut und Knochen und ist stark dehydriert“, berichten die Tierheim-Mitarbeiter, die den Kater auf mindestens 15 Jahre schätzen. Im Dechanthof setzt man nun alles daran, das Leben des Kater zu retten.

Hinweise zum Besitzer des Katers nimmt das Tierheim entgegen: info@tierheim-dechanthof.at