Die NÖ Landeskliniken-Holding startete Mitte des Jahres am Klinikstandort Stockerau ein Modernisierungsprogramm, um die bestmögliche Versorgung der Region gewährleisten zu können. Im November konnte die erste sanierte Station eröffnet werden.

Von September bis November dauerten die Arbeiten im dritten Obergeschoss des Klinikums.

„Investitionen in unsere Spitäler sind auch stets direkte Investitionen in die Gesundheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Mit einem Baubudget von rund 500.000 Euro wurden in einem ersten Schritt am Standort Stockerau neue Standards der Patienten- und Arbeitsräume umgesetzt. Von der neuen Zimmerbelegung profitieren vor allem die Patientinnen und Patienten, die nun mehr Platz zur Verfügung haben“, betonte der zuständige Landesrat Karl Wilfing.

Die neuen Patientenzimmer präsentieren sich nach der Modernisierung hell und freundlich. | NOEN, Landesklinikum

So wurden z.B. die bereits veralteten Sechs-Bett-Patientenzimmer in Drei- und Vier-Bett-Zimmer umgewandelt und sämtliche Sanitärräume erneuert. Bei der Inneneinrichtung der Patientenzimmer wurde auf helle und freundliche Farbkonzepte gesetzt, neue Möbel und TV-Anlagen sind dabei ebenfalls eingezogen. Auch die Arbeits- und Untersuchungsräume wurden modernen Standards angepasst und rundum erneuert. Die neue Station wird zukünftig die „Station A“ der I. Medizinischen Abteilung mit dem Schwerpunkt Stoffwechselerkrankungen/Diabetes beherbergen.

Als nächster Schritt des Modernisierungsprogramms wurde bereits eine Projektgruppe mit der weiteren Raumplanung des Standorts beauftragt. Mitte des Jahres 2017 soll die bauliche Sanierung dann eine Fortsetzung finden.