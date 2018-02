Die Mitglieder der Musikkapelle Stetteldorf sind derzeit neben dem Musizieren auch handwerklich beschäftigt: Nachdem das alte Probenlokal in einem ehemaligen Kühlhaus aus vielen Gründen unpassend war, werden nun neue Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht.

In Zukunft werden die 17 Musikanten in der alten Fahrzeughalle des Hauses der Freiwilligen Feuerwehr Stetteldorf ein neues Zuhause finden. VP-Bürgermeister Josef Germ ist begeistert über das große Engagement der Mitglieder: „Dankenswerterweise wird die Renovierung in Eigenregie erledigt, alle sind wirklich vorbildlich engagiert. Das ist sehr beachtlich.“ Auch für den Ortschef war der alte Proberaum nicht mehr zeitgemäß, die Feuchtigkeit hätte sich bereits auf die Noten und die Gewänder ausgewirkt, erzählt er.

Dies kann auch Vereinsmitglied Josef Mayer, bezüglich Renovierungsfortschritt Ansprechpartner des Bürgermeisters, bestätigen, ein Umzug sei schon lange nötig gewesen. „Die Mitglieder bringen sich ein und helfen mit, damit wir endlich ein würdiges Lokal bekommen. Alle von uns haben handwerkliches Geschick, manche mehr, andere weniger“, lacht er.

Inzwischen seien schon rund hundert Arbeitsstunden angefallen. Derzeit wird auf das Austrocknen des Estrichs gewartet, dann starten die noch offenen Ausmalarbeiten, ehe der Holzboden verlegt wird. Die Gemeinde wird abschließend für eine neue Fassade mit Vollwärmschutz sorgen. Germ freut sich bereits darauf, das neue Probenlokal mit einer Einweihungsfeier gebührend zu eröffnen. Wann jedoch mit dem Ende der Arbeiten zu rechnen sein wird, konnte Mayer indes aber noch nicht final sagen.