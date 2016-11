Seit nunmehr drei Monaten ist Karina verschwunden. „Am 1. Juli ist sie von ihrem Heimatort in Wien 22 weggelaufen“, sagt Netrefa gegenüber der NÖN. Aktuell vermutet man, dass sich die Hündin in Stetten aufhält. „Die letzte Sichtung von einem Jäger war am 8. Oktober in Stetten“, begründet Netrefa ihre Vermutung.

Wichtig sei, dass man die Hündin nicht mit Lockrufen oder Ähnlichem zu fangen versucht. „Wer sie sieht, soll sich bitte bei mir melden. Sie ist sehr scheu geworden und lebt in ihrer eigenen Welt. Deswegen rennt sie bei solchen Versuchen nur schnell davon“, ist sich die Helferin sicher.

Sollte sich die Geschichte um Karina zum Guten wenden, würde sie vorerst bei Familie Netrefa ein Plätzchen finden. Wer dienliche Hinweise zum Verschwinden von Karina hat, kann sich unter der Telefonnummer 0676/35 35 141 oder unter 0676/55 60 640 melden.