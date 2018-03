Laut Intendant Zeno Stanek sind die Vorbereitungen für die Festspiele Stockerau zu 80 Prozent abgeschlossen, wenn alle Schauspieler an Bord sind. Und das ist seit Kurzem der Fall. Er meint: „Die Darsteller sind natürlich am wichtigsten. Denn erst, wenn ich alle kenne, kann ich auch den Text des Stückes so anpassen, dass ihnen die Rollen

auf den Leib geschneidert sind. Wir haben einen Mix von 50 Prozent Stammensemble und 50 Prozent neuen Schauspielern.“

Trilogie auf der Festspielbühne

Mit „Viel Lärm um Nichts“ beginnt Stanek eine neue Ära: In den nächsten drei Jahren wird es eine Shakespeare-Trilogie auf der Festspielbühne geben, wobei der Text natürlich wieder den einen oder anderen aktuellen Bezug haben wird. Anfang März haben die Leseproben begonnen und im Mai beginnen dann die Proben auf der Bühne. Intensiv wird noch am Bühnenbild und an den Kostümen gearbeitet, und auch bei der Musik gibt es noch einiges zu klären.

Rahmenprogramm steht fest

Das Rahmenprogramm steht schon fest: „Notte Italiana“ ist ein Erfolgsgarant, mit den „Comedy-Hirten“ wird es einen Kabarettabend geben. Andy Lee Lang wird sich – eher ungewohnt – um das Chanson bemühen und bei einem der seltenen Auftritte von Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth kann man mit ausverkauftem Haus rechnen.