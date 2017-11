„Für die Mitglieder ist es frustrierend“, weiß Sportvereins-Präsident Othmar Holzer. Rund 20 Jahre lang war der Ball – organisiert von den Fußballern, Handballern, Hockeyspielern und Baseballern – eine Institution mit beachtlichen Besucherzahlen. Mittlerweile bleiben die Ballgäste aber zusehends aus, die Veranstaltung rentiert sich nicht mehr. „Es wird immer schwerer, Freiwillige dafür zu finden. Auch die Wirtschaftstreibenden haben es schwer, sie können nicht alle Vereine unterstützen“, ist Holzer klar.

Ins gleiche Horn stößt auch Wilfried Kargl, Kommandant der Feuerwehr: „Wir mussten schon Gelder von anderen Veranstaltungen in den Ball investieren“, erklärt er. Und das, obwohl man mit der Tanzschule Frank einen guten Partner gefunden hatte, der auch Gäste anlockte.

Was Sportverein und Feuerwehr über das Aus ihrer Ballveranstaltungen sagen, wie die SPÖ den Umzug ins Volksheim bewertet und was das für das Veranstaltungszentrum Z2000 bedeutet, lest ihr in der kommenden Ausgabe der Korneuburger NÖN sowie im ePaper!