Vergangene Woche fanden im Autohaus Strauß in Stockerau nicht nur die Ehrungen der besten Lehrlinge aus dem Bezirk Korneuburg statt, sondern auch der Info-Abend über die bevorstehende Korneuburger Bildungsmeile.

„Wir benötigen in Zukunft mehr denn je hochqualifizierte Fachkräfte“, so Peter Hopfeld in seiner Rede. Das ist auch der Grund, warum die Korneuburger Bildungsmeile heuer bereits zum vierten Mal stattfindet.

Bei der Bildungsmeile, die am Donnerstag 24. November und am Freitag 25. November abgehalten, werden bei den teilnehmenden Ausbildungsbetriebe im Bezirk Korneuburg die Lehrberufe praxisnah vorgestellt.