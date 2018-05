„Mich interessiert das Alltägliche an Geschichte: Wie haben Menschen wie wir früher gelebt?“, fragt sich Gabriele Gruber-Redl, Leiterin des Bezirksmuseums. Deshalb führt sie die Museumsbesucher zurück in das Jahr 1918, als Stockerau und seine Bewohner vom Krieg gebeutelt waren.

„Es fehlte an allem“, weiß Gruber-Redl nach ihrer Recherche. Sie hat bisher unbearbeitetes Material für diese Ausstellung aufbereitet, schon im Herbst des Vorjahres begann sie mit der Vorbereitung: „Ich bin auf viele Originaldokumente und Aktenmaterial gestoßen, das ich mit der Schulchronik und Gemeinderatsprotokollen ergänzt habe.“ Packend waren für sie dabei vor allem die Lebensgeschichten, die nie zu Ende erzählt wurden. „Fräulein Anna Leithänel suchte bei der Bezirkshauptmannschaft darum an, den Namen ihres verstorbenen Verlobten annehmen zu dürfen. Solche Geschichten bereiten mir Gänsehaut“, so Gruber-Redl.

Wer in das Leben der Stockerauer im Jahre 1918 eintauchen will, der kann die Sonderausstellung noch bis Mitte August oder am nächsten Tag der offenen Tür am 13. Mai besuchen.