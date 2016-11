Als es am Montagmorgen auf der S3 zum Crash kam, waren die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Stockerau sofort zur Stelle. Auch die 17-jährige Nicole Zeppenhauser reagierte augenblicklich auf die Alarmierung, sie schwang sich auf ihr Fahrrad und eilte zur Feuerwehrzentrale, um das Team bei dem Einsatz zu unterstützen.

Als sie gegen zehn Uhr zur Zentrale zurückkam, fehlte von ihrem Rad jedoch jede Spur. „Ich habe zuerst überlegt, ob ich überhaupt hergeradelt bin“, erzählt Zeppenhauser gegenüber der NÖN. Doch sie hatte es wie üblich beim Eingang zur Alarmzentrale abgestellt. Schnell wurde es zur Gewissheit: Das gelbe KTM-Bike der jungen Stockerauerin, das durch seine Lenkerhörner auffällt, war während des Einsatzes gestohlen worden.

Anzeige bei der Polizei erstattet

„Ich hatte das Rad in der Eile einfach abgestellt. Das machen die anderen aber auch so“, weiß Zeppenhauser. Ein Absperren war bisher nie nötig. Der Diebstahl schmerzt, nutzt sie das Rad doch sowohl in ihrer Freizeit als auch für den Weg zum Zug, mit dem sie zu ihrer Lehrstelle pendelt. „Ich finde es traurig, was da passiert ist“, bedauert sie. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, auch auf Facebook wurde der Vorfall publik gemacht.

Kommandant Wilfried Kargl und FF-Sprecher Harald Schmida sind erbost: „Das ist eine Ungeheuerlichkeit!“ Immerhin seien die FF-Mitglieder in ihrer Freizeit unbezahlt im Einsatz, um anderen Menschen zu helfen. „Wir machen das aus Überzeugung und riskieren mitunter unser Leben“, verurteilt Schmida die Tat aufs Schärfste.

Alle hoffen, dass Zeppenhauser ihr Rad zurückbekommt: „Das wäre wirklich schön“, will sie die Hoffnung nicht aufgeben. Hinweise können vertraulich an Kommandant Kargl oder die Polizeistelle gerichtet werden. „Wenn der- oder diejenigen Täter Charakter und Anstand an den Tag legen, dann bringen sie das Fahrrad wieder zurück“, appelliert Schmida an das Gewissen der Täter.