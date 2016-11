„Das hätten wir niemals gedacht!“ Katharina Fehlmann (r.) vom „Hundeladen um die Ecke“ hat mit ihrer Spendenaktion für die junge Diabetikerin Valentina (l.) den Stein ins Rollen gebracht. Die Kiwanis, die Aktion Kindertraum, der Verein Moritz und private Spender schlossen sich an. In Leitzersdorf wurde ein eigenes Stadlfest veranstaltet, um Gelder aufzutreiben. So kamen 25.000 Euro zusammen, mit denen Diabetikerwarnhündin Elvira für Valentina gekauft werden konnte.

| Höberth