Schon nach dem Vorspiel macht sich der Kasperl wichtig, er wurde vom AMS Faustinello als Diener zugeteilt. Er sieht seine Rolle aber eher darin, auf seinen Herren aufzupassen. Ein Kasperltheater ohne Hexe geht natürlich gar nicht: Sie braut den Zaubertrank, mit dem Faustinello verjüngt wird, um bei Gretchen Eindruck machen zu können. Und auch eine Eiskönigin tritt als Tribut an die Kasperltradition auf.

Mephisto zieht sein Ding durch und ist immer wieder in Diskussionen mit Gott – als Stimme aus dem Off – verstrickt. Das Ende ist, wie es sein muss: Faustinello gelingt es nicht, Gretchen aus dem Kerker zu befreien, weil diese bereits dem Wahnsinn verfallen ist. Und Kasperl verpasst der Eiskönigin einen Liebestrank, damit sie Mephisto verführen und so die Hölle einfrieren kann. Damit hofft er, seinen Faustinello vor dem Fegefeuer retten zu können.

Nach der Aufführung stellten sich die Puppenspieler Marion Roll und Christian Fuchs mit ihren Puppen für Fotos gegen eine Spende zur Verfügung und sammelten damit 120 Euro für den Ankauf eines Therapiehundes.