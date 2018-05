Waschen, föhnen, formen und fixieren – das ist das Beautyprogramm von Franz „Schani“ Mitterhauser, der den „schönsten kaiserlichen Backenbart“ in ganz Österreich trägt. „Das ist viel Arbeit! Ich brauche im Bad immer länger als meine Frau“, lacht er. Kein Wunder, muss er sich doch um einen satten Meter an Barthaaren kümmern. Dabei war sein Bart auch schon länger: „Mein Maximum liegt bei 1,80 Metern.“

Eine stattliche Gesichtsbehaarung liegt bei Mitterhauser in der Familie: Auch sein Großvater trug zur k.u.k-Zeit Bart, sein Vater musste sich jeden Tag zweimal rasieren, um dem Haarwuchs Herr zu werden. Mitterhauser selbst hat immer verschiedene Schnitte ausprobiert, ein Abschneiden kommt für ihn nach über 30 Jahren mit Bart nicht infrage. „Dafür steckt schon zu viel Arbeit drinnen. Außerdem wüsste ich selbst gar nicht mehr, wie ich ohne Bart ausschaue!“, gibt er gerne zu.

Nächster Bewerb in Holland

Seine Frau Brigitta war es, die ihn zu seiner ersten Bartmeisterschaft motivierte, bei der er prompt den dritten Platz erreichte. Das war 1996. Seither folgten unzählige Titel, der „Schani“ ist aus der Szene nicht mehr wegzudenken. „Es ist ein tolles Hobby und wir haben dadurch Orte bereist, die wir sonst nie kennengelernt hätten“, erzählen die beiden.

In ihrer Wohnung stehen unzählige Pokale und Preise, die von der Erfolgen zeugen. Nächstes Frühjahr geht es wieder nach Holland, wo Mitterhauser zumindest aufs Stockerl kommen will. Bei den Bewerben zählt die Optik, eine Stabilisierung ist aber nicht erlaubt. „Manche arbeiten mit Frisören, da entstehen richtige Kunstwerke“, erinnert sich Mitterhauser an Barthaar, das wie das Brandenburger Tor oder Windräder geformt wurde.

Er hat es jedoch auch ohne fremde Hilfe ins TV, in Zeitungen und sogar auf ein Werbeplakat am Moskauer Flughafen geschafft. Ein Freund entdeckte sein Antlitz auch im Kofferraumdeckel eines Taxis in Madeira. „Dass das so ausartet, war niemals geplant!“, kann Mitterhauser selbst kaum fassen, was seine Barttolle bewirken konnte.