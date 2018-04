Die ersten Straßenzüge des neuen Siedlungsgebiets bei der Strauß-Promenade wurden vom Gemeinderat offiziell getauft: Die Zufahrt zu dem Gebiet wird Gustav-Mahler-Promenade heißen, die Straße zum Hallenbad wird nach Franz Liszt benannt. Die Gassen tragen die Namen von Hugo Wolf, Johannes Brahms und Joseph Lanner – allesamt Komponisten, die Rang und Namen haben.

Falb: "Habe persönliche Bedenken"

„Ich habe dabei persönliche Bedenken“, so VP-Gemeinderat Martin Falb. „Es ist eine kleine Entscheidung, aber sie wird für die Ewigkeit getroffen. Mir kommt die Auswahl der Namen etwas lieblos vor“, ging er in die Kritik. Denn die ausgewählten Komponisten hätten weder einen Bezug zu Stockerau, noch fände sich eine einzige Frau darunter, griff er eine alte Forderung der ÖVP wieder auf.

„Es gibt durchaus Stockerauerinnen, die sich diese Ehre verdienen würden. Was ist mit der Künstlerin Martha Griebler oder dem weltbekannten Kardiologen Fritz Kaindl, der in Stockerau geboren wurde? Warum denkt man nicht an diese Leute?“, wollte Falb wissen. Er wünscht sich in Zukunft mehr Kreativität und Aktualität bei der Auswahl der Straßennamen, nicht nur Namen aus „grauer Vorzeit“.

„Wir werden die Anregung aufnehmen“, so SP-Stadtchef Helmut Laab, der sich für Falbs Anmerkungen jedoch nicht begeistern kann. „Ich finde, dass die Namen gut ausgesucht wurden. Falb stellt sich mit seiner Aussage gegen die VP-Mitglieder, die im zuständigen Ausschuss sitzen.“