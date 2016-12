Rund 100.000 Quadratmeter an Grünflächen müssen in der Stadt Jahr für Jahr gepflegt werden. „Ein Zustand, der auf Dauer ohne Personalaufstockung kaum mehr zu bewältigen sein dürfte. Die Angestellten kommen in die Jahre, und die Anforderungen werden nicht geringer“, weiß VP-Stadtrat Karl Kronberger, zuständig für Park- und Gartenanlagen.

Bürger besser einbinden

Um auch die finanzielle Last für die Stadt abzufedern, sieht er mehrere Möglichkeiten: „Mehr Personal anzustellen ist sicher der falsche Weg“, macht er klar. Stattdessen erinnert er an die Maßnahmen im Bereich der Donaulände: Hier wurden Grünflächen reduziert. „Diese Vorgehensweise sollte auch in anderen Teilen der Stadt angedacht werden“, regt er an.

Außerdem könnte die Situation durch eine Einbindung der Bürger verbessert werden: „Erfreulich ist, dass sich in den letzten Jahren die Zahl der von Privatpersonen betreuten Grünflächen immer mehr erhöht“, so Kronberger. Rund 170 Personen sind es derzeit, die offiziell Grüninseln mit der Tafel „Von Anrainern gepflegt“ betreuen.

„Im Bereich der Donaulände wurden Grünflächen reduziert. Dies sollte auch in anderen Stadtteilen angedacht werden.“

Karl Kronberger, VP-Stadtrat

„Um wirklich Kosten bei der Grünraunpflege einzusparen, müssen alle Varianten aktiv und überlegt angegangen werden. Mehr Personal für die Grünraumpflege einzustellen ist nur dann nötig, wenn keine andere Maßnahme greift“, findet Kronberger.