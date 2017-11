Es war ein Samstagnachmittag im April, als der 51-jährige Franz Cuba in seinem Haus in Stockerau plötzlich zusammenbrach. Wenige Momente später entdeckten Tochter Marlene und Gattin Martina ihn leblos am Boden liegend. Sofort wählte seine Gattin den Rettungsnotruf 144. Die Leitstelle von Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend das Rot-Kreuz-Notarztfahrzeug aus Korneuburg, den Stockerauer Rettungswagen sowie die First Responder aus Stockerau.

First Responder Martin Krückel war es, der bereits zwei Minuten nach dem Notruf vor Ort war und mit der Herzdruckmassage begann. Ebenso legte er den Defibrillator an und löste damit den ersten von rund acht Elektroschocks aus. Gemeinsam mit dem Feuerwehrarzt Amir Baradar, der nur wenig später eintraf, setzte er die Wiederbelebungsmaßnahmen fort.

„Das österreichische First-Responder-System ist fast einzigartig, immerhin sind die ersten Minuten nach Eintritt eines lebensbedrohlichen Ereignisses die entscheidenden.“Michael Friembichler, Rotes Kreuz

Innerhalb kürzester Zeit trafen auch Rettungswagen und Notarzt ein. Etwa 20 Minuten musste Cuba reanimiert werden, bevor sein Herz wieder von selbst zu schlagen begann. Der Kreislauf konnte stabilisiert werden, Cuba wurde zur schnellen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber auf eine Spezialabteilung für Herzinfarkte ins Krankenhaus St. Pölten gebracht. Etwa einen Monat verbrachte er im Spital, er bekam einen Defibrillator implantiert und durfte schlussendlich nach Hause. Es folgten mehrere Monate der Rehabilitation. Mittlerweile bewältigt er sein Leben wieder weitgehend wie vor der Herzerkrankung. „Ab Dezember darf ich wieder Auto fahren“, erzählt er.

Bei Rettern bedankt

Gemeinsam mit Gattin Martina und seiner älteren Tochter Lisa, selbst Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz, besuchte Franz Cuba nun seine Retter beim Roten Kreuz in Korneuburg. Als besonderen Dank brachte er der Mannschaft Kaffee und Kuchen mit. „Dass ich heute hier sein darf, ist ein großes Glück, und das verdanke ich vielen Personen, vor allem aber dem raschen Einsatz der freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes und von Herrn Dr. Baradar“, erklärt Cuba.

Michael Friembichler, stellvertretender Bezirksstellenleiter, ergänzt: „Nur selten werden wir nach Rettungseinsätzen über das weitere Schicksal der Betroffenen informiert. Es ist aber wunderschön und eine große Motivation für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu sehen, wie gut auch besonders tragische Einsätze enden können – noch mehr, wenn es unsere Angehörigen betrifft. Daher freuen wir uns, dass Herr Cuba heute so fit und gesund vor uns steht.“

First Responder des Roten Kreuzes sind ausgebildete Rettungs- und Notfallsanitäter, die neben ihren regulären Diensten in ihrer Freizeit zur Verfügung stehen. Ausgestattet mit einer Notfallausrüstung und Defibrillator werden sie alarmiert, wenn in ihrer näheren Umgebung ein lebensbedrohlicher Notfall passiert. Sie begeben sich dann mit ihren Privatfahrzeugen zum Einsatzort und beginnen teilweise mehrere Minuten vor Eintreffen des regulären Rettungsdienstes mit den Sofortmaßnahmen.