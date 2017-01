Christa Nahodil ist Ärztin im Horner Krankenhaus und setzt viel daran, dass die ärztliche Versorgung in Mustang nach dem verheerenden Erdbeben von 2015 wieder hergestellt werden kann. Das (ehemalige) Königreich Mustang ist heute ein Teil Nepals.

Dort wird ein Spital errichtet, das nach westlichen Maßstäben eher als ärztliches Erstversorgungszentrum einzustufen ist. Die Fertigstellung dieses Spitals ist ein besonderes Anliegen von Christa Nahodil. Im Mai gibt es dort ein großes religiöses Fest, und dabei soll das Spital an die Bevölkerung übergeben werden. Um dieses Projekt zu fördern, hat sie seitens der Stockerauer Bevölkerung großzügige Spenden erhalten, teils direkt, teils von Initiativen wie den Kiwanis oder den Soroptimistinnen.

„Ich kann die Welt nicht retten, aber mit Ihrer Hilfe konnte ich einzelnen Familien gezielt helfen.“

Christa Nahodil

Seit ihrem ersten längerem Aufenthalt in Nepal – davon fünf Monate in Mustang – hat sie eine besondere Beziehung zu dieser Provinz aufgebaut und dort auch viele Freunde gewonnen. Diese enge Beziehung hat sie bewogen, nach dem Erdbeben mit Spenden so gut sie konnte vor Ort Hilfe anzubieten. „Ich kann die Welt nicht retten, aber mit Ihrer Hilfe konnte ich einzelnen Familien gezielt helfen“, dankte sie den Unterstützern des Projekts bei ihrem Bildervortrag.

Nahodil zeigte Bilder von ihrer letzten Reise nach Mustang, wobei auch Aufnahmen aus anderen Teilen Nepals und der Hauptstadt Kathmandu gezeigt wurden. Hinzu kamen Vergleichsbilder von der Zeit vor und dem Leben nach dem Erdbeben. Bedauernd musste die Ärztin dabei resümieren, dass der Wiederaufbau nur sehr schleppend vorangeht.