Diese vier Zentimeter lange Nadel wurde in Sambas Hals gefunden. | privat

Doch nur wenige Tage nach dem Vorfall las man auf Facebook erneut eine Schreckensmeldung: Diesmal musste Hündin Samba unter dem Tierhass leiden. „Sie hatte plötzlich starke Schmerzen. Die Tierärzte stellten fest, dass eine vier Zentimeter lange Injektionsnadel in ihrem Hals feststeckte“, schildert Sambas Besitzerin Isabella Berger. Glücklicherweise konnte die Nadel unter Narkose entfernt werden. „Ich bin überzeugt, dass sie in einem Stück Fleisch oder einer Wurst steckte. Kein Hund würde eine Nadel so fressen.“

Die Stadtleitung appelliert an die Bewohner, Beobachtungen und Vorfälle bei der Gemeinde zu melden. Mehr dazu in der Printausgabe der NÖN Korneuburg.