„Rufen! Drücken! Schocken!“ – unter diesem Motto lernten die Kinder der dritten Klassen der VS West, wie man Erste Hilfe leisten kann. „Noch immer sind laut Umfragen nur 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung bereit, bis zum Eintreffen der Rettung eine Herz-Wiederbelebung durchzuführen. Dabei ist genau diese Zeit oft lebensentscheidend!“, weiß Katayoon Azadegan, Zahnmedizin-Studentin aus Wien. Sie hat gemeinsam mit ihren Studienkolleginnen Farah Bayramova und Nelly Shirvanyan einen Herz-Reanimations-Workshop für die Volksschüler durchgeführt.

„Wir sind drei von vielen Studenten, die das Wahlfach ‚Lernen durch Lehren von Lebensrettenden Sofortmaßnahmen‘ besuchen durften. Dieses wird von der Medizinischen Universität Wien und dem Verein PULS angeboten“, so Azadegan. Nach der Theorie sollten die Studenten Workshops in Volksschulen oder bei der Polizei leiten. „Meine Kolleginnen und ich haben die Volksschule ausgesucht, weil uns die Weitergabe dieses Wissens an die Kinder am Herzen liegt“, so die Studentin.

„Als die Kinder zusammen unseren Slogan wiederholt haben und die Herzen von ‚Little Anni‘-Puppen massiert haben, konnten wir nicht stolzer sein!“

Katayoon Azadegan, Studentin

So wurden in zwei Tagen fast 100 Kinder aus fünf Klassen darin Erste-Hilfe-Maßnahmen unterrichtet. Es galt, sich die Telefonnummer der Rettung zu merken, die Herzdruckmassage zu erlernen und den Umgang mit einem Defibrillator zu üben. „Als die Kinder zusammen unseren Slogan ‚Rufen! Drücken! Schocken!‘ wiederholt und im Tempo des Radetzkymarschs die Herzen der ‚Little Anni‘-Puppen massiert haben, konnten wir nicht stolzer sein!“, freut sich Azadegan. Für die kleinen Lebensretter gab es zum Abschluss Schokolade und Kärtchen.