Die Bürgerinitiative gegen die Umwidmung des Ernst-Körner-Platzes stellt sich auf breitere Beine: Im kommenden Jänner will man einen Verein gründen.

„Wir haben schon vor einem Jahr mit dem Gedanken gespielt“, so Gerhard Bursa von der Initiative. Den Ausschlag zur Gründung gab schlussendlich ein Zitat von SP-Stadtchef Helmut Laab in der NÖN: Man dürfe sich in Sachen Verkehr trotz bestehenden Konzeptes nicht vor aktuellen Entwicklungen verschließen, betonte er im Gespräch. „Daher ist es das Um und Auf, mit den Bürgern zu kommunzieren“, so Laab.

„Als ein Verein aufzutreten, bringt uns in eine bessere Position. Und es ist ein Schulterschluss der Beteiligten.“

Gerhard Bursa

„Diese Aussage widerspricht komplett seinem Handeln in der Vergangenheit“, kritisiert Bursa. Er erinnert an die Unterschriftenaktion gegen den Verbau des Körnerplatzes, die über 2.000 Bürger unterzeichnet haben. Die ÖVP hatte diesbezüglich den Antrag eingebracht, ab 1.500 Unterschriften für oder gegen ein Projekt eine Volksabstimmung durchzuführen. SPÖ und FPÖ lehnten diesen jedoch mit Mehrheit ab.

Die Initiative hofft, als Verein mehr bewirken zu können. „Es bringt uns in eine bessere Position. Und es ist ein Schulterschluss der Beteiligten“, so Bursa. In erster Linie macht man es sich zur Aufgabe, den Körnerplatz zu schützen.

Grünflächen sollen erhalten werden

Aber auch andere Grünflächen in der Stadt sollen erhalten werden. „Wir setzen uns für ein, nachhaltig zu wirtschaften und nicht alle Flächen zuzubetonieren“, macht Bursa klar. Darüber hinaus möchte man Leute unterstützen, die sich für eine Sache stark machen wollen. „Wir können ihnen eine Hilfestellung bieten“, verspricht Bursa.