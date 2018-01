„Was hat die Stadt davon?“, wollte NEOS-Gemeinderat Martin Fischer bei der letzten Gemeinderatssitzung wissen. Zum Beschluss stand, die anteilige Haftung an der Stockerauer Saubermacher GmbH zu verlängern. Diese wurde als Private-Public-Partnership-Modell gegründet, wobei die Stadt 51 Prozent der Anteile hält. Fischer, der Anfang 2017 bereits eine Auflösung der GmbH gefordert hat, zeigte sich nach wie vor skeptisch und stimmte als einziger Mandatar gegen den Antrag.

Und mit seinen Zweifeln war er nicht alleine: Auch für VP-Gemeinderat Gerhard Dummer ließen sich keine Aktivitäten der Gesellschaft erkennen. SP-Stadtchef Helmut Laab konterte jedoch: „Seit Mitte September werden Bioabfälle entsorgt und Umsätze gemacht.“ Früher brachte die Stadt den Biomüll nach Böheimkirchen, nun fährt Saubermacher die Abfälle nach Seitzersdorf-Wolfpassing zum Kompostplatz von Christian Anzböck. „Das ist viel wirtschaftlicher“, betont Laab. Vor allem, weil auch die biogenen Abfälle aus Korneuburg transportiert werden. Von der ursprünglich geplanten Verwertungsanlage hat man Abstand genommen, da die entsprechenden Auflagen nur schwer zu erfüllen gewesen wären.

Nach wie vor geplant ist jedoch eine Umladestation in der roten Halle des Deponiegeländes am Fuchsenbühel. „Die Bewilligungsverfahren laufen, sind zeitlich aber nur schwer abschätzbar“, so Laab gegenüber der NÖN. Und es soll ein Abfallsammelzentrum entstehen, das die Annahmestellen am Fuch-senbühel, am Bauhof und beim Hallenbad ersetzen soll. „Auch hier warten wir auf den Bescheid des Landes“, weiß Laab.