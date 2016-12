Kritik an Kritik reihte sich bei den Diskussionen um den Budget-Voranschlag für das kommende Jahr: Derzeit liegen die Schulden bei 33,5 Mil-lionen, mit Ende 2017 wird der Schuldenberg weiter auf 38,4 Millionen Euro anwachsen. Eine Gebarung, für die die Oppositionsparteien kein Verständnis mehr aufbringen können und wollen.

"Exzessive Schuldenpolitik ist größer Kritikpunkt"

„Der größte Kritikpunkt ist die exzessive Schuldenpolitik“, ging VP-Gemeinderat Gerhard Dummer hart mit der Stadtleitung ins Gericht. Und er rechnete vor: „Mit den Schulden aus Leasing, der KIG (Anm.: Kommunale Immobiliengesellschaft), den Darlehen und den Kassenkrediten liegen wir gesamt bei rund 110 Millionen Euro. Und 2017 packen wir nochmals neun Millionen drauf!“, schilderte Dummer, für den die Finanzpolitik der SPÖ unverantwortlich gegenüber der nächsten Genera-

tion ist. Daher brachte er einen Antrag ein, der jedoch ohne Unterstützung von SPÖ und FPÖ keine Mehrheit fand: „Es sollen maximal sechs Millionen an Darlehen aufgenommen werden.“

Doch die Schulden waren nur ein Teil der VP-Kritikpunkte: Es wurden weniger Abgänge bei den Freizeitanlagen gefordert. Ebenso stoßen die erwirtschafteten Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt sauer auf: „Sie werden verwendet, um Löcher zu stopfen, und dann brauchen wir wieder neue Darlehen“, so Dummer.

Appell der Grünen: „Gemeinsam arbeiten“

Auch die Grünen waren mit den Plänen alles andere als zufrieden: „Die laufende Gebarung weist zwar einen Überschuss auf, dieser muss aber nahezu vollständig für die Tilgung von Krediten aufgewendet werden“, betonte Grünen-Mandatar Dietmar Pfeiler. Damit bräuchte man für alle Aktivitäten, die über das tägliche Geschäft hi-nausgehen, Kredite. „Die Freie Finanzspitze II ist praktisch 0. Um wirklich Spielraum für Projekte zu haben, sollte sie um ein bis zwei Millionen höher liegen“, erklärt Pfeiler.

Auch er würde sich eine Attraktivierung des Freibades wünschen, ebenso seien die Liegenschaftsverkäufe sehr optimistisch veranschlagt. Ein hohes Risiko bergen für ihn die Zinsen, die sich bei einem steigenden Zinsniveau zu einer Herausforderung entwickeln könnten. „Bitte benutzen wird das Con-trolling dafür, um im Finanzausschuss den Haushalt gemeinsam weiterzuentwickeln.“ Für NEOS-Mandatar Martin Fischer steht fest: „Die Finanzlage wird sich nicht wirklich verbessern, solange Themen wie KIG, Festspiele oder Schuldendienst samt Zinsen nicht in den Griff zu bekommen sind. Gerade zwischen Stadtgemeinde und KIG spielen wir seit Jahren ein „Loch auf, Loch zu“-Spiel, das auf Dauer nicht gut gehen kann“, macht er gegenüber der NÖN deutlich.

„Durch die Entwicklung brauchen wir mehr Personal, und Freizeiteinrichtungen werden nie ausgeglichen bilanzieren.“

Helmut Laab, SP-Stadtchef

Weniger am Voranschlag und dem Mittelfristigen Finanzplan auszusetzen hatte die FPÖ: „Es hat alles positive und negative Seiten“, gab sich FP-Mandatar Wolfgang Mayer diplomatisch. Die hohen Personalkosten, die schon beim Dienstpostenplan im Kreuzfeuer standen, seien „nicht vermeidbar“.

Vielmehr störte man sich an den Mindestsicherungsbeiträgen für Asylwerber und an den Krankenanstaltenbeiträgen, die die FPÖ mit zwei Dringlichkeitsanträgen hinterfragt hatte. Besonders schwer wiegen für sie auch die Kosten für die Festspiele, die in der heurigen Saison rund 96.000 Euro mehr verschluckt haben als geplant. „Und das, obwohl der Rahmen ohnehin einen Zuschuss von 130.000 Euro gewährt“, sieht FP-Vizebürgermeister Erwin Kube im NÖN-Gespräch dringenden Handlungsbedarf.

SP-Bürgermeister Helmut Laab wehrte sich: „Wir haben uns die Budgeterstellung alles andere als leicht gemacht.“ Er ist überzeugt, dass man die richtige Richtung eingeschlagen hat, was auch für den Mittelfristigen Finanzplan (2017 bis 2021) gilt. Der Kritik der Opposition ist er längst überdrüssig geworden: „Durch die Entwicklung der Stadt brauchen wir mehr Personal, Freizeiteinrichtungen werden nie ausgeglichen bilanzieren und zur Kritik an der KIG will ich mich gar nicht mehr äußern“, hat er genug.