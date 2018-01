Die Spitzenkandidatin der NEOS, Indra Collini, stoppte im Rahmen ihrer Wahlkampftour letzten Samstag in Stockerau. Gemeinsam mit NEOS-Gemeinderat Martin Fischer erläuterte sie, was für sie die Begriffe „Freiheit“ und „Enkelfitness“ bedeuten und wo sie den größten Bedarf an einer starken Opposition und Kon-trolle sieht. „Leider ist es bei uns im Land oft wichtiger, wen man kennt, als was man kann“, trommelte die pinke Frontfrau.