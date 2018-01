Der Wunsch der Gemeinde ist ganz klar: Stockerau soll als Bildungsstandort gestärkt werden. Umso mehr schmerzt es, dass der Kfz-Zweig der Berufsschule aufgelassen werden soll: Das Land hat im Vorjahr beschlossen, dass das Landesschulwesen auf neue Beine gestellt werden soll (die NÖN berichtete). Der Kfz-Teil der Stockerauer Berufsschule soll demnach in den Standort Eggenburg integriert werden, in den in den letzten Jahren viel Geld gesteckt wurde. Klare Zeitangaben für die Umsiedelung gibt es laut der Gemeinde keine.

Und genau darin sieht SP-Stadtchef Helmut Laab seine Chance: „Es wird dauern, bis Eggenburg fertig ist. Wir wollen die Zeit nutzen, um die Schule in der Region zu erhalten und neu zu entwickeln“, gab er bei einem Pressegespräch der SPÖ bekannt. Die Elektromobilität sei stark im Kommen; warum sollte also nicht gemeinsam mit der ebenfalls in Stockerau bestehenden Berufsschule für Elek-trotechnik eine Spezialisierung auf Elektrofahrzeuge erarbeitet werden?

Machbarkeitsstudie noch in den Startlöchern

Priorität habe jedoch, dass das Gebäude weiterhin als Schulgebäude genutzt wird, wie Laab gegenüber der NÖN betont: „Ich möchte mich nicht zu sehr festlegen. Es gibt ja auch eine Machbarkeitsstudie“, erinnert er. 2016 wurde die Studie um rund 25.000 Euro ins Auge gefasst. Die Kosten dafür würde bei der Stadtgemeinde und dem Dr.- Konrad-Strappler-Fond liegen, mehr als die Hälfte der Kosten soll die Leader-Region übernehmen. Ziel ist es, das Projekt „Campus Weinviertel“ auf die Beine zu stellen, das neben der Ansiedelung eines Gründer- und Forschungszentrums eine Fachhochschule mit Schwerpunkt Umwelttechnik und eine HTL vorsieht.

„Leider harrt die Studie noch ihres Starts“, so VP-Stadtrat Christian Moser über den Stand der Dinge. Da die Leader-Region eingebunden werden soll, hatten bis auf EU-Ebene viele Stellen mitzureden. „Das war viel komplizierter, als wir gedacht hätten. Aber nun sieht es danach aus, als hätten wir alle Hürden genommen. Noch im ersten Quartal könnte der Startschuss für die Finanzierung fallen“, hofft Moser.

Er ist überzeugt, dass Stockerau als Bildungsstandort viele Möglichkeiten bietet. Besonders eine Verbindung von Lehre und Fachhochschule wäre für ihn eine interessante Perspektive: „Nach der Meisterprüfung kann man sein Fach auch als Studium vertiefen“, verweist er auf Modelle, die in Deutschland bereits praktiziert werden.