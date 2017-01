Wäre der Standort nicht derselbe geblieben, man würde das Gebäude kaum wiedererkennen: Der Umbau des Pfarrzentrums ist abgeschlossen, der raue „Charme“ der 80er-Jahre wie weggeblasen. Stattdessen wird man von einem offenen, modernen Gebäude empfangen.

Die neue Küche lässt keine Wünsche mehr offen. | Sturm

Das bewährte Architekten-Team Werner Fürtner und Hannes Tonn hat alles verwirklicht, was es am Beginn des Projekts versprochen hatte. Das Pfarrzentrum empfängt die Besucher mit großen Fensterflächen und hellen, freundlichen Farben. Der Eingang ist barrierefrei gestaltet, gegenüber lädt eine Sitzecke zum Verweilen ein.

Eine weiße Theke und mehrere Tische schaffen eine freundliche Atmosphäre, in der man sich gerne unterhält und neue Leute kennenlernt. Die neue Küche im hinteren Bereich des Gebäudes bietet alles, was man zum gemeinsamen Kochen braucht.

„Mir widerstrebt es, etwas wegzuwerfen. Auf der Theke hat das schöne alte Gebälk einen neuen Platz gefunden.“

Werner Fürtner, Architekt

„Es war eine großartige Zusammenarbeit“, lässt Fürtner die letzten Monate Revue passieren. Trotz großer Eingriffe ist es den Architekten und den Verantwortlichen der Pfarre stets gelungen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Umso größer ist nun die Freude über die vielen Details, die die neuen Räumlichkeiten zu bieten haben.

Ganz klar: Die Sitzecke, von der aus man durch Dachfenster auf den Kirchturm blickt, ist der neue Lieblingsplatz von Bürgermeister Helmut Laab, Pfarrer Markus Beranek, Architekt Werner Fürtner und PfarrmoderatorGeri Braunsteiner. | Sturm, Sturm

So wurde ein Teil des alten Gebälks kurzerhand in die Theke eingearbeitet: „Mir widerstrebt es, so etwas wegzuwerfen. Hier hat das schöne Holz einen neuen Platz gefunden“, freut sich Fürnter. Obwohl das Geld für die Umsetzung knapp bemessen war, wurde an den wichtigen Dingen nicht gespart: Die Einrichtung wurde nach maßgeschneiderten Entwürfen gefertigt. Der Veranstaltungssaal kann erstmals mit einer Tonanlage auftrumpfen und wurde mit einer Steuerung der Lichter und Fenster ausgestattet.

Auch die Bibliothek hat neue Regale und eine gemütliche Sitzgelegenheit erhalten. Von dort aus hat man den besten Blick auf den neu gestalteten Vorplatz, der zwar minimalistisch, aber mit Sitzbank und Ambo multifunktional ausgestattet wurde.

„Zentral war für uns die enge Verbindung zur Kirche“, beschreibt Fürtner. Das Spiel zwischen Neu und Alt und der unverstellte Blick auf die Pfarrkirche schlagen eine Brücke zwischen den Gebäuden und den Jahrhunderten. Für Pfarrer Markus Beranek, Pastoralassistent Gerold Braunsteiner und Bürgermeister Helmut Laab ist der Blick auf den Kirchturm, den man von der Sitzecke aus genießen kann, daher auch das erklärte Highlight des neuen Pfarrzentrums.

Wer sich selbst von dem neuen Gebäude überzeugen will, hat bald Gelegenheit dazu: Am 15. Jänner wird es nach der Messe um 9.30 Uhr feierlich gesegnet.