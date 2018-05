Die ÖBB stellen ihren Vertrieb in Österreich breiter auf, um den Kunden den Kauf von Tickets möglichst flächendeckend zu ermöglichen. Ab 9. Mai 2018 kann man in Stockerau ÖBB-Tickets auch in der Postfiliale beziehen. Die Post ist in vielen Gemeinden direkt im Ortskern zu finden und ergänzt somit das Vertriebskonzept der ÖBB sehr gut. Die Partnerschaft ermöglicht eine noch breitere Aufstellung und Präsenz der beiden Unternehmen in den Regionen.

Vorteile durch Post als Vertriebspartner

Mehrere Vertriebsstellen vor Ort bringen auf mehreren Ebenen Vorteile für die Kunden. Einerseits ergänzen sich die Öffnungszeiten von Postfiliale und ÖBB-Ticketschalter, sodass es in Stockerau unter der Woche durchgehend von 08:00 bis 18:00 Uhr möglich ist, ein Ticket zu kaufen oder einen Sitzplatz zu reservieren. Andererseits können Tickets schon vor Reiseantritt erworben werden, ohne eigens zum Bahnhof gehen zu müssen. Außerdem kann man kann sich das Warten in der Verkaufsschlange zur Hauptreisezeit ersparen, wenn man es vielleicht schon eilig hat und der Zug schon kurz vor der Abfahrt steht. Durch die Vertriebspräsenz der ÖBB am Poststandort haben die Kunden zudem einen weiteren Anlaufpunkt, um sich über die Produkte und Angebote der ÖBB zu informieren oder auch das Reisegebäck vorab aufzugeben.

Die Post als Partner der ÖBB verkauft künftig ÖBB-Standard- und Vorteilstickets im In- und Ausland, Verbundtickets des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) und Sparschiene international, Gruppentickets sowie Vorteils- und Österreichcard. Vor allem für jene Kunden, die ihre Tickets nicht via Internet oder Smartphone erwerben wollen, ist damit ist eine bessere Verfügbarkeit und Erreichbarkeit gewährleistet.

Die Partner profitieren von der Kooperation, in dem die Post durch den Verkauf von ÖBB-Angeboten ihr Portfolio ausdehnt, die ÖBB erweitern ihre Vertriebskanäle.

Pilotprojekt

Ende letzten Jahres sind die ÖBB mit diesem Pilotprojekt in eine neue Phase der Kundenbetreuung gestartet, in der gemeinsam mit regional passenden Partnern neue Wege beschritten und Vertriebsverschränkungen getestet werden. Die Post ist einer der Partner, aber auch andere Vertriebspartner und Standorte werden in den kommenden Monaten folgen. Darunter werden auch Orte sein, wo es aktuell keinen persönlichen Ticketverkauf gibt.