Eine neue Verkehrslösung wird in der Donaustraße realisiert: An der Kreuzung zur Unterführung ist eine Ampel geplant. „Im Zuge des Umbaus der Autobahn sollte hier eine provisorische Ampel installiert werden. Wir haben bewirkt, dass daraus eine dauerhafte Lösung wird“, so SP-Bürgermeister Helmut Laab.

Damit sollen gefährliche Si-tuationen an der Kreuzung der Vergangenheit angehören. Die naheliegende Bushaltestelle muss für die Umsetzung verlegt werden. Auch die Fußgänger werden in Zukunft sicher die Fahrbahn passieren können. Hinzu kommt, dass am Hauptplatz ein Gebäude der Kommunalen Immobiliengesellschaft entsteht, in das eine Parkgarage integriert wird.

„Auch das wird bei der Planung miteinbezogen“, schildert Laab. Sein Ziel ist es, die neue Maßnahme bis 2018 zu verwirklichen. „Dann beginnen auch die Bauarbeiten an der Bahnunterführungen entlang der B3. Es wird dadurch bei der Abfahrt Mitte zu mehr Verkehr kommen. Eine Ampel wäre da wichtig.“