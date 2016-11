Ganz klar: Kaum ein Stadtteil entwickelt sich so rasch weiter wie der Bereich rund um das Gewerbegebiet Ost. Bald eröffnet neben der Hofer-Zentrale ein moderner Markt der Kette, an der Wienerstraße wird fleißig an der neuen Lidl-Filiale gebaut. Und nur wenige Meter weiter, in der Wiesener Siedlung, entsteht laufend neuer Wohnraum.

„Was hier aber fehlt, ist ein entsprechendes Verkehrskonzept“, kritisiert NEOS-Gemeinderat Martin Fischer. Ständig würden neue Betriebe angesiedelt und Wohnraum geschaffen. Dass der dadurch entstehende Verkehr jedoch in die richtigen Wege geleitet werden müsse, stoße bei der Stadtleitung auf taube Ohren. Nicht umsonst forderte Fischer im Oktober-Gemeinderat, Widmungen und Baugenehmigungen zu stoppen, bis ein konkreter Zeitplan für das Verkehrskonzept der Stadt entworfen wurde.

„Die Verkehrssituation ist geklärt. Da es sich bei den Straßenzügen um Bundesstraßen handelt, hat hier das Land entschieden.“

Helmut Laab, SP-Stadtchef

Noch sind die neuen Supermärkte im Aufbau, bald jedoch werden viele Stockerauer und Bewohner aus der Umgebung dort einkaufen. „Schon jetzt nutzen viele die Ein- und Ausfahrt hinter dem Merkur“, hat Fischer beobachtet. Sobald der Hofer-Markt eröffnet, wird der Verkehr noch viel stärker werden. Eine neue Regelung an der Kreuzung wird es dennoch nicht geben.

Zum Lidl-Markt wird lediglich eine Abbiegespur führen, wobei an der stark befahrenen Wienerstraße Wartezeiten vorprogrammiert sind. Im beliebten Stop Shop stehen die Besucher de facto jeden Tag im Stau; durch die kurzen Ampelphasen an der Ausfahrt bilden sich lange Autoschlangen, die sich über den ganzen Parkplatz ziehen.

SP-Stadtchef Helmut Laab ärgert sich über die Kritik: „Die Verkehrssituation ist längst geklärt. Da es sich bei den Straßenzügen um Bundesstraßen handelt, hat hier das Land die Entscheidungen getroffen“, macht er klar. Er ist sicher: „Beide Kreuzungen wurden so konzipiert, dass sie den Verkehr aufnehmen können.“

Laab sieht jedoch ein, dass die Kreuzung der Autobahnabfahrt mit der B3 keine optimale Lösung für die enormen Mengen an Verkehr bietet. „Wir wollten 2010 einen Kreisverkehr durchsetzen, doch dieser wurde vom Land abgelehnt. Ich war damals anderer Meinung, musste die Entscheidung des Landes aber hinnehmen.“

Die Idee zum Kreisverkehr stammte von Franz Penner, der das Stop Shop aufgebaut hat. „Damals war das Gegenargument, dass zu wenige Autos von Spillern kommen. Das ist heute aber sicher nicht mehr so“, ist er nach wie vor von seinem Vorschlag überzeugt. Für ihn steht fest: Ein Kreisverkehr wäre noch immer die beste Lösung. „Man braucht nur in die naheliegenden Länder zu schauen: Überall werden starke Verkehrsströme mit einem Kreisverkehr geregelt“, argumentiert er.

Da aber bislang keine Aussicht auf ein Einlenken der Sachverständigen besteht, sucht er nach neuen Wegen. „Ich habe vor, beim Stop Shop eine neue Ausfahrt zu legen. Sie soll hinter

der Müller-Filiale direkt auf die Zufahrt zur Autobahn führen“, beschreibt Penner sein Vorhaben.