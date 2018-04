Die Baumreihe entlang des Parks musste weichen, die Straßendecke wurde abgerissen und in eine riesige Baustelle verwandelt. Neue Parkplätze sollen entlang des Straßenzuges entstehen, ebenso wie ein Mehrzweckstreifen und Gehsteige.

Große Vorhaben, bei denen sich die Bürger übergangen fühlen. Und auch die Stadt-Grünen und VP-Stadtrat Karl Kronberger lehnten sich gegen das Vorgehen auf: Nachpflanzungen der Bäume wurden gefordert, jedoch abgeschmettert. Und auch den Erhalt der historischen Einfriedung des Parks, der für die neuen Parkplätze verkleinert werden muss, konnte nicht gerettet werden.

Petition und Beschwerdeschreiben

Vergangene Woche dann machten auch die Bürger mobil: Den Auftakt machte ein Schreiben an die Stadt von Sandra und Christian Hochfelsner. Sie stellen den zeitlichen Ablauf der Entscheidungen zu dem Projekt und deren Umsetzung infrage. Dem folgte eine Petition gegen die geplanten Parkplätze sowie ein Beschwerdeschreiben. Nach all diesen Vorkommnissen war für die Grünen klar: Sie reichen eine Aufsichtsbeschwerde gegen SP-Bürgermeister Helmut Laab ein.

Laab: "Anrainer vor Projektbeginn informiert"

Und was sagt das Stadtoberhaupt zu der Masse an Vorwürfen? „Wir haben vor Projektbeginn mit einem Brief an die direkten Anrainer informiert. Sie hatten die Möglichkeit, im Stadtamt Einsicht in die Pläne zu nehmen, und das haben einige auch genutzt“, betont Laab.

Umso unverständlicher sind für ihn die jetzigen Reaktionen, allen voran die Aufsichtsbeschwerde. „Damit lernt man aber umgehen, und in der Regel sind die haltlos. Wir sind in allen Punkten gesetzeskonform vorgegangen“, versichert er.

