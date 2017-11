Für SP-Stadtchef Helmut Laab ist das Thema Elektroauto ein rotes Tuch: „Zu dieser Diskussion sage ich gar nichts mehr!“, ist die Chose für ihn vom Tisch.

In den letzten drei Gemeinderatssitzungen musste er für den geplanten Ankauf eines E-Golfs einiges an Kritik einstecken: Aufgefallen war der Punkt, weil das Auto mit einigen Extras versehen war und der Kaufpreis bei 41.500 Euro lag. Die FPÖ bohrte in der Sache nach. In der Diskussion ergab sich, dass das Auto als Dienstauto für den Stadtchef gedacht war. Der Ankauf des Fahrzeugs wurde dennoch beschlossen.

Im Zuge der Sitzung zum Misstrauensantrag gegen Laab wärmte die ÖVP das Thema nochmals auf: Einem Bürgermeister stehe per Gesetz kein Dienstfahrzeug zu. Laab kündigte an, die Sachlage zu prüfen. Gegenüber der NÖN beteuerte er damals, das Auto für den Gemeindebetrieb ankaufen zu wollen. Für die Extras wollte er selber in die Tasche greifen, „um der Gemeinde zu helfen“, wie er betonte. Die Aufregung um die Sache konnte er nicht verstehen: „Man versucht hier, Dinge zu finden, die man mir anlasten kann, mit dem Ziel, meine Person anzupatzen“, so Laab.

"Will mir das nicht mehr antun"

Nachdem die ÖVP jedoch auch im Oktober-Gemeinderat das Thema aufs Tapet brachte und Aufklärung in der Sache forderte, ist es Laab nun zu bunt geworden: „Der Auftrag für das Elektroauto wurde storniert. Es wird in Zukunft auch kein Dienstauto mehr geben“, will er sein aktuelles Leasing-Fahrzeug mit Vertragsablauf Ende des Jahres zurückgeben.

Damit hat eine lange Tradition ihr Ende, denn sämtliche Vorgänger Laabs stand ein Wagen mit Chauffeur oder ein Dienstauto zu Verfügung. Der Vorwurf der ÖVP, das Gesetz gebrochen zu haben, sei für Laab aber nicht ausschlaggebend gewesen. „Ich will mir das nicht mehr antun. In Zukunft fahre ich nur noch mit einem Privatwagen“, lässt er wissen.