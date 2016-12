Stimmung bei Apres-Ski-Party .

Was in Ischgl funktioniert, scheint auch in Stockerau zu funktionieren. Denn Bernd Hörmann organisierte mit seinem Team die legendäre und sehr beliebte Apre-Ski-Party. Rund 250 Besucher pilgerten heuer zur Apre-Ski-Party. Auch wenn in Stockerau noch kein Schnee liegt, bei der Apre-Ski-Party war der Schnee garantiert. Martin Hladik sorgte als DJ für heißen Sound und tolle Stimmung. Die Besucher feierten bei einem Hüttenschnaps, Punsch oder auch bei einer Schnitzelsemmel bis in die frühen Morgenstunden.