Was war passiert? Das Land NÖ hatte im Zuge einer Gebarungseinschau die finanzielle Haushaltsführung der Stadt unter die Lupe genommen (die NÖN berichtete). Das Ergebnis brachte der Stadtchef den Gemeinderäten in der letzten Sitzung in einer Zusammenfassung zur Kenntnis – und erntete von allen anderen Fraktion einen Sturm der Entrüstung. „Wir bekommen keine Kredite mehr und können keine Projekte mehr angehen“, brachte es VP-Gemeinderat Martin Falb auf den Punkt.

Angesicht der Tatsache, dass Bürgermeister Laab in der Gemeinderatssitzung den Buchhaltungsdirektor der Stadt Fragen zur Gebarungseinschau beantworten ließ, platzte der ÖVP der Kragen. Dummer forderte den Stadtchef sogar zum Rücktritt auf: „Ich habe den Eindruck, dass Sie mit der Finanzgebarung der Stadt überfordert sind. Ich fordere in Ihrem Interesse und im Interesse der Stadt, dass Sie die Konsequenzen ziehen und das Amt in verantwortungsbewusste Hände legen.“

„Nicht beeinflussbare Komponenten“

Laab begründete die finanzielle Lage der Stadt mit „nicht beeinflussbaren Komponenten“ wie der plötzlichen Erhöhung der Sozialumlage und der Wirtschaftskrise. „Ich bin keiner, der sich aus der Verantwortung stiehlt“, wehrte er sich gegen die Rücktrittsaufforderung. Über den Misstrauensantrag muss in einer Gemeinderatssitzung abgestimmt werden. Diese muss binnen vier Wochen nach Einlangen des Antrags einberufen werden.

