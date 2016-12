X-mas Special Konzert bei Gasthubers .

Marcel Bedernik veranstaltete in Gasthubers Restaurant und Bühnen das X-Mas Special Konzert. Zahlreiche Künstler traten einzeln oder gemeinsam auf. Das Konzert diente für einen guten Zweck und die zahlreichen Besucher waren in Spendelaune. Am Schluss kamen an dem Abend 1.900 Euro zusammen. Den Scheck überreichte Marcel Bedernkik dem Verein Moritz.