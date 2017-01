Gemeinsam mit Katrin Berger hat Keck daher zwei Initiativanträge erarbeitet, die am Donnerstag am Stadtamt eingereicht werden sollen. Bis Mittwochabend kann man die Anträge noch unterschreiben. Am Samstag wurden sie von einigen Bewohnern in der Stadt verteilt. Für eine Behandlung im Gemeinderat sind mindestens 209 Unterschriften pro Antrag nötig. „Wir freuen uns über jede Unterschrift und hoffen, dass wir die Marke schaffen“, so Keck gegenüber der NÖN.

Ein Antrag bezieht sich ausschließlich auf die geplante Zufahrtsstraße durch das kleine Wäldchen. Mit einer Unterschrift spricht man sich gegen den Bau der Straße aus. Der zweite Antrag will die Flächenumwidmung zum Siedlungsgebiet soweit aufschieben, bis eine schonendere Verkehrslösung gefunden wurde und entsprechende Pläne für einen Ausbau der sozialen Infrastruktur (z.B. Kindergärten) entwickelt wurden.

Wer unterschreiben möchte, kann sich unter fuerdenwald@gmx.at an die Verantwortlichen wenden.