„Wir wollen Stockerau als Shakespeare-Standort in Niederösterreich etablieren“, setzt sich Festspiel-Intendant Zeno Stanek ehrgeizige Ziele. Der Grundstein dazu wird ab 26. Juni mit „Viel Lärm um nichts“ gelegt. Die Komödie bietet alles, was gutes Theater braucht: „Verwirrung, Verwechslung, Liebe und Intrigen, und das in bester Shakespeare-Manier“, ist Stanek von dem Stück begeistert.

Dabei sind die Umstände, in denen sich die Handlung abspielt, alles andere als rosig: In Sizilien herrscht Krieg, die Stadt liegt in Trümmern. Die Frauen sind unter sich und versuchen, in einer Zeit, in der nichts selbstverständlich ist, das Alltägliche zu finden. Ganz klar also, dass die Ankunft der Feldherren viel Staub aufwirbelt.

„Es wird eine moderne, heutige Fassung, die aber bei Shakespeares Sprache bleibt“Festspiel-Intendant Zeno Stanek

„Shakespeare hat großartige Figuren geschaffen, die bis heute funktionieren. Sie zeigen das zutiefst Menschliche, jeder erkennt sich in ihnen wieder“, so Stanek. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, seine Handschrift in der Fassung zu hinterlassen: Gemeinsam mit Karl Ferdinand Kratzl hat er eine Version geschaffen, in der sich Stockerau wiederfindet. „Es wird eine moderne, heutige Fassung, die aber bei Shakespeares Sprache bleibt“, verrät Stanek.

„Viel Lärm um nichts“ sprüht vor Witz und komödiantischen Elementen, doch die schweren Zeiten sind Voraussetzung für die Erzählung. „Das Bühnenbild zeigt, dass es Kriegshandlungen gab: Wir arbeiten mit Betonteilen, die einen zusammengestürzten Palast zeigen, und viel Schotter. Die Stadt ist abgeschottet, sie kann nur durch eine Röhre begangen werden“, schildert Stanek. Für ihn ein weiterer Bezug zur Gegenwart: „Wir hier in Österreich leben ja auf einer Insel der Seligen, aber nur wenige Flugstunden entfernt wütet der Krieg wie ein Inferno. Dabei vergessen wir oft, dass auch dort Menschen leben, dass sich auch dort Menschliches abspielt“, macht er bewusst.