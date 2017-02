Seit 24. November 1986 betrieben Josef und Brigitte Pacher ihren Nah&Frisch-Markt auf der Oberen Hauptstraße 8 in Tresdorf. Am 2. Fe-bruar 2017 kam nun das Aus. „Mein Mann wird in den Ruhestand gehen, leider machen es uns die großen Lebensmittelketten nicht leicht“, sagt Brigitte Pacher über die Veränderung, die sich in den letzten 30 Jahren im Lebensmittelhandel vollzogen hat.

Auf rund 150 Quadratmetern haben die Kaufleute alles angeboten, was eine Nahversorgung ausmacht. „Eine Kaffeeecke, eine Lotto-Toto-Annahmestelle und eine Paketannahme gehörten genauso dazu wie unsere Putzereiannahme“, sagt Pacher mit etwas Wehmut. Viele Stammkunden verlieren nun ihren Nachversorger. „Aber nicht nur das, wir waren auch ein Kommunikationspunkt“, weiß Pacher.

Auf NÖN-Anfrage beim Großhandelspartner Kiennast wird klar, dass die Tresdorfer Bevölkerung für eine Weile ohne Nahversorger auskommen muss. „Das Geschäft wird derzeit leider nicht nachbesetzt“, sagt Johann Lehner, Vertriebsleiter bei Kiennast. Der Großhändler möchte aber mit der Gemeinde das Gespräch suchen, um neue Standorte auszuloten.