Doch das könnte sich für die Bewohner in der Umgebung bald ändern: Auf den angrenzenden Feldern der Strauß-Promenade ist ein neues Siedlungsgebiet geplant. Es sollen sowohl Einfamilienhäuser als auch ein Wohnbau nahe dem Baseballplatz entstehen.

Noch steht das Projekt am Anfang, es wurde bisher nichts umgewidmet. „Wir führen derzeit Gespräche mit den Grundeigentümern, die bisher positiv verlaufen“, so SP-Stadtchef Helmut Laab über den Stand der Dinge. Zwar sind nicht alle Grundbesitzer bereit, ihre Fläche herzugeben, doch das Projekt könnte in unterschiedlichen Varianten verwirklicht werden. „Man kann auch mit weniger etwas tun“, so Laab.

Bisher ist das Vorhaben nur wenigen Anrainern bekannt. Dennoch regen sich bereits kritische Stimmen, denen vor allem der geplante Wohnbau inmitten der bereits bestehenden Einfamilienhäuser ein Dorn im Auge ist.

Mehr dazu in der Printausgabe der NÖN Korneuburg!