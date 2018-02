Ein Lenker verlor bei starkem Schneefall die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte dabei einen Laternenmasten beim neuen Abfallsammelzentrum in Korneuburg, das erst am Montag in Betrieb gegangenen ist. Mit zwei Fahrzeugen und mittels Seilwinde konnte die Feuerwehr das Fahrzeug entfernen.