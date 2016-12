Nichts Böses ahnend spazierte ein Paar am 8. August dieses Jahres gegen 17.30 Uhr am Wiener Ring in Korneuburg entlang. Vor einem Lokal trafen die beiden dann auf einen unbekannten Mann, der sie grundlos beschimpfte und mit dem Umbringen („Ich schneide euch die Köpfe ab!“) bedrohte. Selbst die einschreitende Polizei hatte Mühe, den aggressiven und verwirrt wirkenden Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Bei dem Aggressor handelte es sich um einen bislang unbescholtenen Familienvater (39) aus Korneuburg. Nach einer psychiatrischen Untersuchung attestierte Sachverständiger Werner Brosch dem 39-Jährigen eine kombinierte Persönlichkeitsstörung und befand ihn zum Tatzeitpunkt für unzurechnungsfähig.

Einweisung in eine Anstalt

Zur Gefährlichkeitsprognose führte der Experte vor Gericht aus, dass bei einer derartigen Störung zwar eine Behandelbarkeit vorliege, der 39-Jährige aber keine Krankheitseinsicht zeige und jegliche Medikation ablehne. Deshalb könne es erneut dazu kommen, dass der Mann unter dem Einfluss seiner geistigen Abartigkeit höheren Grades folgenschwere Straftaten begeht, führte der Gutachter aus und bejahte eine Einweisung in eine Anstalt.

Der Schöffensenat schloss sich der Expertenmeinung an und ordnete die Einweisung des 39-Jährigen in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher an. Nicht rechtskräftig.