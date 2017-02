STOCKERAU - Harry Prünster & Band mit „Stets sehr witzig!?“ am Faschingsmontag, 27. Februar, 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Z-2000. Harry Prünster präsentiert Oldies, Hits, seine besten Witze und Anekdoten. Das Programm erzählt die Geschichte, wie Harry zu seinen Witzen kam und kommt und gibt Einblick in sein ehemaliges Leben als Lehrer.Kartenvorverkauf: Kulturamt Stockerau, in allen Bank Austria Filialen, bei jeder ÖTicket Verkaufsstelle, unter www.oeticket.com sowie der Ticket-Hotline 0900-9496096.

| NOEN, privat