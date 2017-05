GERASDORF: Am Freitag, den 5. Mai um 18.30 Uhr treten die „Regenbogenkinder“ - das ist der Chor der Neuen NÖ Mittelschule Gerasdorf - in der Schule in der Bahnstraße 26 auf. Der Eintritt ist frei. Die Leitung haben Herta und Franz Hrdlicka. Archiv

