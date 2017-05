KORNEUBURG, STOCKERAUVon Mai bis September stehen in Korneuburg und Stockerau Stadtspaziergänge auf dem Programm. Unter dem Motto „Lerne Deine Region kennen“ bietet der Weinviertel Tourismus gemeinsam mit Donau Tourismus interessante Spaziergänge durch die Städte an. Los geht es am 13. Mai in Stockerau.Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der Führung erforderlich: 0680/555 88 05 bzw. s.eder@weinviertel.at.

