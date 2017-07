GEWINNSPIEL: Am 22. Juli im Rahmen von „Sommer in Korneuburg“: „Tafeln am Hauptplatz“ vor der imposanten Kulisse des Korneuburger Rathauses. Wir verlosen unter unseren Lerserinnen und Lesern 2 x 2 Karten für das 4-gängige Gala-Menü an der längsten Tafel der Stadt. Spielen Sie mit und rufen Sie uns unter (02262) 72585 3612 (von 8 bis 12 Uhr) an oder senden Sie ein Mail mit dem Kennwort „Tafeln am Hauptplatz“ an die E-Mail-Adresse k.schuhboeck@noen.at. Die Karten werden unter allen TeilnehmerInnen verlost. privat

