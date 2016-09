MI., 21. SEPTEMBER

Großrußbach: Ordentliche Generalversammlung des Raiffeisen-Lagerhauses, Gemeindezentrum, Beginn um 18 Uhr.

Korneuburg: Gwölb Live: Meister Grössing und seine Homöopathen, Beginn um 20.30 Uhr.

Stockerau: Bildungstreff der kath. Frauenbewegung: Vortrag: „Gesundheit beginnt im Darm“, Drei-Königshof, Beginn um 19 Uhr.

Stockerau: Vortrag von Harald Senk: „10 Wege zum Burnout – und wieder zurück!“, VeggieBräu, von 19 bis 21 Uhr.

DO., 22. SEPTEMBER

Harmannsdorf: Bildungs- und Heimatwerk: „Petersburger Nächte“, ein Blick in die Seele Russlands, Neue Mittelschule, 19 Uhr.

Stockerau: Vortrag: „Höchste Zeit fürs E-Auto“, Rathaus/großer Sitzungssaal, 17.30 Uhr.

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Gerasdorf: Gerasdorfer Lederhosen-Clubbing, Pfarrwiese, 19 Uhr.

Hagenbrunn: Konzert der Blechbläser „voixBRASS“, Gemeindezentrum, 20 Uhr.

Königsbrunn : KULTURen-Mix „europa meets africa“, Dorfhaus, ab 17 Uhr.

Korneuburg: Hilfswerk-Family-Tour, am Wochenmarkt, 8.30 bis 12 Uhr.

Korneuburg: Eröffnung der Ausstellung „Kunst in der Kirche“, Augustinerkirche, 18.30 Uhr.

Spillern: Kinderfreunde: „Keilrahmen gestalten“ im Kinderfreundeheim, 15 bis 17 Uhr.

Spillern: Peter Rapp & die Anstupser, Festsaal, 20 Uhr.

Stockerau: Konzert für Van der Bellen mit „LauteR Weiber“ (Kabarett), 19 Uhr; Live-Musik mit „Hermann Posch Blues Band“, 20 Uhr und „Stay due Beauty“, Beginn um 21 Uhr.

Stockerau: Wir bauen gemeinsam eine LEGO-Stadt, Treffpunkt: novum, Hauptstraße 38/3, 16 bis 18.30 Uhr.

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Gaisruck: Oktoberfest im Gemeindestadl. Ab 19 Uhr Musik und Unterhaltung mit DJ El Ripo.

Gerasdorf: 15. Gerasdorfer Stadtlauf, Pfarrwiese, 13 Uhr.

Hagenbrunn: Waldtag; Treffpunkt: Stützpunkt der Naturwacht im Hagenbrunner Wald, 10 Uhr.

Korneuburg: Gwölb Live: Neuwirth & Extremschrammeln im Trio, 20.30 Uhr.

Langenzersdorf: Jazzbrunch mit Go 4 It im Haus am See, Alleestraße 85, 10 Uhr.

Langenzersdorf: Tag der Vereine, Praunstraße 14-47, ab 14 Uhr.

Niederfellabrunn: Konzert im Schloss: Jan Petryka (Tenor) und Eva Hinterreithner (Mezzosopran), Beginn um 18 Uhr.

Niederhollabrunn: Geschichtliche Schmankerltour: „Verborgene Schätze in der Region“; Treffpunkt: Kirche, 15 Uhr.

Sierndorf Flohmarkt in der Halle der Fam. Rauscher, 8 bis 15 Uhr.

Stockerau: Wir bauen gemeinsam eine LEGO-Stadt, Treffpunkt: novum, Hauptstraße 38/3, 10 bis 18 Uhr.

Stockerau: Tanzabend mit Harry Blümel, Kaiserrast, 19.30 bis 23.30 Uhr.

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

Föhrenhain: Oktoberfest des Siedlervereins im Gemeindezentrum, 13.30 Uhr.

Gaisruck: Oktoberfest im Gemeindestadl. Ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Hausleiten.

Gerasdorf: „Gerasdorf fährt Rad“, Pfarrwiese, Beginn um 16 Uhr.

Langenzersdorf: Matineé mit CD Präsentation von „Reinauer AG“, Museum, 11 Uhr.

Leitzersdorf: Rote-Nasen-Lauf, Start: NÖ Landeskindergarten, 10 bis 14 Uhr. Gleich online anmelden: www.rotenasenlauf.at

Leobendorf: „Der Kasperl kommt“ – Kasperltheater beim Bauernmarkt, 15 Uhr.

Sierndorf: Flohmarkt, Halle Fam. Rauscher, 8 bis 15 Uhr.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Korneuburg: Gwölb Live: Ian Siegal & Band, Beginn ist um 20.30 Uhr.

Langenzersdorf: Sitzung des Gemeinderats, Festsaal, Beginn um 19 Uhr.

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Stockerau: Bildungstreff der kath. Frauenbewegung: Vortrag „Einfühlsame Kommunikation“, Drei Königshof, 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon-Nummer 0659/ 4080854.

Stockerau: Mentalvortrag der NÖGKK: „Beherzt mein Leben gestalten“ in der Raiffeisenbank, Beginn um 18.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

KORNEUBURG

„Die Welt“. Ausstellung von Brigitte Hörmann, Robert Messinger, Christine Petsch, Roswitha Schuber und Ludmilla Wingelmaier in der Augustinerkirche. Vernissage am 23. September, 18.30 Uhr. Öffnungszeiten: 23.9.: 17 bis 20 Uhr, 24.9.: 13 bis 19 Uhr und 25.9.: 13-19 Uhr.

„Reise, Ausflug, Urlaub – Fahrgastschiffe aus Korneuburg“. Bis Jahresende jeden Sonntag von 9 bis 12 Uhr im Stadtmuseum.

LANGENZERSDORF

„Landschafft! sehen, hören, schmecken“. Museum.

Öffnungszeiten: Bis 25. September samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Langenzersdorf und die Donau“. Museum. Bis 18.12. jeden So. von 14 bis 18 Uhr.

STOCKERAU

„Best of Stockerau“ – Ausstellung mit Bildern von Berger, Blaim, Flora, Gloser, Höllerbauer, Holzer, Hutter, Meraner, Lutz, Scheidl, Schindler, Sovis u.v.m.; Galerie „Zum alten Rathaus“. Bis Ende September.