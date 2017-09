Alle Veranstaltungen im Bezirk Korneuburg.

HAGENBRUNN, LEITZERSDORF: Der Allgemeine Sportverband Österreich organisierte auch heuer die „Rote-Nasen-Läufe“ . Gelaufen wird am 23. September in Hagenbrunn und am 24. September in Leitzersdorf. Online-Anmeldung unter www.rotenasenlauf.at. Auch eine Anmeldung vor Ort ist möglich.

| NOEN