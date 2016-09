MITTWOCH, 28. SEPTEMBER:

Bisamberg: „Kasperl im Reich des Wassermanns“, Festsaal, 17.30 Uhr.

Seebarn: Vortrag: „Blackout – stell Dir vor, es geht das Licht aus!“, Gasthof Brait, Beginn um 19 Uhr.

Stockerau: Bildungstreff der kath. Frauenbewegung: Vortrag „Einfühlsame Kommunikation“, Drei Königshof, 19 Uhr. Anmeldung unter der Telefon-Nummer 0659/ 4080854.

Stockerau: Mentalvortrag der NÖGKK: „Beherzt mein Leben gestalten“ in der Raiffeisenbank, Beginn um 18.30 Uhr.

DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER:

Bisamberg: Vortrag: „Pensionslüge oder Pensionslücke“, Festsaal, 18.30 Uhr.

Korneuburg: Eröffnung der Ausstellung „Zwischen Traum und Wirklichkeit“ von Maria Biester-Lehner und Angelika Hofmeister, Galerie, 19.30 Uhr.

Langenzersdorf: Gitarrenkonzert „Sounds of the World, World of Sounds“, Festsaal der Marktgemeinde, 19.30 Uhr.

Stockerau: Puppenbühne Marion Roll: „Kasperl und das seltsame Ticke-Tacke“, Lenautheater, 15 Uhr.

Stockerau : „Alle sieben Wellen“ - Theaterbestseller von Glattauer mit Christian Krall u.a., Lenautheater, 20 Uhr.

Stockerau: Vernissage der Ausstellung „Herbstzauber“, Belvedereschlössl, Beginn um 18.30 Uhr.

FREITAG, 30. SEPTEMBER:

Ernstbrunn: 2. Leiser Berge Kuppel-Cup, FF-Haus, Beginn ab 17 Uhr.

Ernstbrunn: Oktoberfest – Pensionisten- und Seniorennachmittag, FF-Haus, ab 16.30 Uhr.

Königsbrunn: Vortrag von Christa Kummer, Dorfhaus, 18.30 Uhr.

Seyring: Literatur im Schloss – eine bunte Palette: Niki Glattauer: Best of Schule, Kulturzentrum, 19 Uhr.

Stockerau: Ball der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Stockerau, Z-2000, 20 Uhr.

Weinsteig: Oktoberfest mit Harry Blümel, Buschenschank Fam. Holzinger, um 20 Uhr.

SAMSTAG, 1. OKTOBER:

Bisamberg: 2. Musiwanderung, Start beim Gemeindeamt um 8.45 Uhr.

Ernstbrunn: Oktoberfest – Tag der Betriebe, Beginn ab 18 Uhr.

Gaisruck: 20. Kürbisfest, im Himmelreich, ab 15 Uhr.

Großmugl: Oktoberfest am Marktplatz, ab 17 Uhr.

Klein-Engersdorf: Radrennen – 25. Peter-Dittrich-Gedenkrennen, ab 13 Uhr.

Korneuburg: Lange Nacht der Museen mit Ausstellungseröffnung „Die Stockerauer Straße“, Kinderaktion „Geschichten zur Geschichte“, u.v.m., 18 bis 24 Uhr.

Korneuburg: Feier: 20 Jahre Dangl & Dietrich, Teiritzstraße 2, 10 bis 17 Uhr.

Korneuburg: Stadtturmführung, 15 Uhr.

Korneuburg: Oktoberfest der Naturfreunde, Donaustraße 75, ab 15 Uhr.

Langenzersdorf: 39 Jahre Flohmarkt der Pfarre Langenzersdorf, Schulstraße 64 (alte Glashäuser Gärtnerei Schmatzer), 9 bis 17 Uhr.

Langenzersdorf: Lange Nacht der Museen mit Vernissage der Ausstellung „Hortensia – Form und Raum“, Museen, 19.30 Uhr.

Oberlisse: Gerasdorfer Kreativ- & Kulinariktage, Volksbildungsheim, ab 10 Uhr.

Spillern: Herbstausflug der Pensionisten, Abfahrt: Kinderfreundeheim. Info und Anmeldung: (02266) 81416, Elisabeth Hiess.

Stetten: Wandertag der „Wir Stettner Frauen“, Treffpunkt: Gasthaus Schweinberger um 14 Uhr.

Stockerau: Flohmarkt der evang. Pfarrgemeinde, 10 bis 16 Uhr,

Stockerau: Tag der offenen Tür im Jugendzentrum, Judi-thastraße 5a, 15 bis 20 Uhr.

Stockerau: Familienführung: „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst“, Treffpunkt: Stadtpfarrkirche, 16 Uhr.

Stockerau: Pensionistentreff/Blabolilheim: 5-Uhr-Tee, 16 Uhr.

Stockerau: 1. Bezirksmeisterschaft für Kleinkalibergewehr des ÖKB, Alte Au, Beginn um 8 Uhr.

Zissersdorf: Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr, Beginn um 17 Uhr.

SONNTAG, 2. OKTOBER:

Ernstbrunn: Oktoberfest, FF-Haus. Hl. Messe um 10 Uhr, anschließend Frühschoppen.

Goldgeben: Drachensteigen, 17 Uhr.

Großmugl: Oktoberfest am Marktplatz, ab 11 Uhr.

Langenzersdorf: 39 Jahre Flohmarkt der Pfarre Langenzersdorf, Schulstraße 64 10 bis 17 Uhr.

Oberlisse: Gerasdorfer Kreativ- & Kulinariktage, Volksbildungsheim, ab 10 Uhr.

Stetten: 2. Stettner Wies’n-Fest der ÖVP, Pfarrgarten, ab 14 Uhr.

Stockerau: Flohmarkt der evang. Pfarrgemeinde, 11 bis 13 Uhr.

MONTAG, 3. OKTOBER:

Korneuburg: Grätzelfest, Raika Kompetenzzentrum, ab 17 Uhr.

DIENSTAG, 4. OKTOBER:

Hagenbrunn: Gesunde Gemeinde – Kochkurs: „Gesunde, leichte Wohlfühlküche“, Gemeindezentrum, 19 Uhr. silviahickelsberger@gmx.at.

Korneuburg: Benefiz-Zauber-Show mit Tony Rei, Raika-Kompetenzzentrum, Beginn um 19 Uhr.

MITTWOCH, 5. OKTOBER:

Stockerau: Bildungstreff der kath. Frauenbewegung: „Glutenfrei/Laktosefrei“, Neue Mittelschule Ost, Beginn um 19 Uhr.